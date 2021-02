Twee loodsen verteerd door vlammen op pas verkochte oude hoeve in Haringe

HaringeBrandweerlieden van zes verschillende korpsen hebben in de nacht van zondag op maandag een uitslaande brand bestreden op een oud landbouwbedrijf in de Poperingse deelgemeente Haringe. Niemand raakte gewond maar de schade is groot. Over de oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid.