Twee loodsen van pas verkochte oude hoeve in Haringe gaan in vlammen op

Ieper, Poperinge Vaccinatie­cen­tra in Ieper en Poperinge klaar voor gebruik: “Nu enkel nog wachten op de vaccins”

28 januari Zowel in Poperinge en in Ieper kan er, vanaf de vaccins beschikbaar zijn, worden gestart met vaccineren tegen Covid-19. In beide steden werden het vaccinatiecentrum in ijltempo klaargestoomd. De grootste uitdaging wordt het bemannen van de centra. Bijkomende vrijwilligers zijn nog steeds welkom. “Het is de bedoeling dat 70 procent van de bewoners uit de Eerstelijnszone Westhoek hier hun prikje komt halen.”