Twee jonge auteurs in Huis van de Dichter

Alara Adilow, geboren in 1988, is queer schrijfster van Somalische afkomst. Zij is columnist bij literair tijdschrift Elders, publiceert maandelijks een blog over genderdysforie en makerschap. In 2022 won ze de El Hizrja prijs voor proza, werd ze geselecteerd For the Public in Residence voor de queer - en transgender gemeenschap in museum Arnhem en verscheen haar debuutbundel Mythen en Stoplichten. Alara Adilow slaakt in een intens debuut een noodkreet die alleen in poëzie gestalte kon krijgen.