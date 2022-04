Tuin opfrissen met siergras? Tuinhier Poperinge vertelt je hoe

April is de ideale maand om je tuin op te frissen of aan te leggen. “Siergrassen zijn de laatste jaren zeer populair. De grassen zijn goed te combineren met heesters en vaste planten. Het zorgt voor een mooi zicht en natuurlijke uitstraling aanzicht in de tuin. Een groot voordeel aan siergrassen is dat veel soorten ook in de winter mooi blijven. Ook voor dak- en geveltuinen en in potten op terras en balkon zijn deze grassen een meerwaarde”, vertelt Eddy Lobeau van Tuinhier Poperinge. Op vrijdag 8 april organiseert Tuinhier Poperinge een voordracht over siergrassen om 19.45 uur in het OLVI, Boeschepestraat 16. “Tinneke Provoost is zaakvoerder van De Grashalm, gespecialiseerd in siergrassen. Ze brengt een leerrijke voordracht waarin soorten, standplaats, onderhoud, ziektes en heel wat tips ruim aan bod komen. De voordracht is gratis voor leden, niet-leden betalen 3 euro. Meer informatie via 0494/88.30.16 of eddy.lobeau@telenet.be.