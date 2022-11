Toneelgroep Haringe neemt de draad weer op: “Met ‘Goed Verzekerd’ combineren we spanning, humor en verrassende wendingen”

“Toen de Haringse toneelgroep in maart 2020 omwille van corona doodgedwongen drie voorstellingen van ‘da’s geestige’ moest afgelasten, was dat voor de groep allesbehalve geestig”, zegt Stef Ryon van de toneelvereniging. “Aanvankelijk werd gehoopt dat alles na enkele weken terug in zijn plooi zou vallen en dat de voorstellingen met vertraging toch nog hervat zouden kunnen worden. Dat viel echter dik tegen. Het Covid-beestje bleek taaier dan gedacht, het decor moest afgebroken worden en even dreigde zelfs het doek te vallen over de Toneelgroep Haringe. We gaan er nu echter opnieuw stevig tegenaan.”

Meervoudige weduwnaar

In het nieuwe stuk ‘Goed verzekerd’ wordt de toeschouwer meegenomen in een leuk verhaal vol spanning, humor en verrassende wendingen. “Zoals in het verleden - onze groep heeft een rijke traditie van openluchttoneel, maar sinds 2012 wordt in zaal gespeeld - wordt opnieuw gespeeld in het streekdialect”, aldus Stef. ‘Goed Verzekerd’ is een stuk van de Nederlandse auteur Ruud Van Ling. “Het sluit naadloos aan bij de traditie van de toneelgroep. Alles speelt zich af in de villa van Jef Vyncke, een prille zestiger die houdt van zekerheid. Maar als de vierde vrouw van de meervoudige weduwnaar met haar charmes ook nog eens een dochter-verzekeringsexperte, haar politievriend en enkele merkwaardige vriendinnen mee in huis brengt, oogt de toekomst van lepe Jef plots minder zeker.”

Het verhaal combineert spanning met humor en zit vol verrassende situaties. Een ontspannende brok toneel, gebracht door Nelly Behaeghel, Martine Boone, Karel Caenen, Christine Deroo, Willy Neuville, Stef Ryon, Ine Six en Stefanie Vanwildemeersch. Gilbert Vandamme regisseert, Peter Myny assisteert, Geert Barbry speelt met licht en klank en achter de schermen staat een heel team klaar om van de 41ste productie van de groep opnieuw een voltreffer te maken.

Kaarten

‘Goed verzekerd’ wordt gespeeld in De Levaard in Haringe op vrijdag 2, zaterdag 3, maandag 5 en vrijdag 9 december om 20 uur en op zondag 11 december om 19 uur. Toegangskaarten kosten 9 euro en kunnen gereserveerd worden via mail op toneelharinge@gmail.com. Maar het kan ook bij alle spelers en medewerkers, in café Sint-Joseph in Haringe of telefonisch op 0473/37.08.23 of 057/30.06.07.

