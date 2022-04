Toneel ‘Wij blijven leven’ in WZCEmmaüs door en met medewerkers en bewoners

PoperingeWoonzorgcentrum Emmaüs in Poperinge pakt uit met hun eigen tentoonstelling ‘Wij blijven leven’, door en met medewerkers en bewoners. Eind juni 2021 rees bij begeleider Els het idee om samen met de bewoners en met collega’s een toneelvoorstelling uit te werken. De toneelvoorstelling werd uitgewerkt met hulp van de Poperingse kunstacademie en wordt in mei opgevoerd in WZC Emmaüs.

In woonzorgcentrum Emmaüs in Poperinge gaat Els als begeleider Wonen en Leven creatief aan de slag . Via het project ‘De Woensdagkunstenaars’ neemt ze de bewoners wekelijks mee in een kunstige uitdaging. Eind juni 2021 groeide het idee bij Els om een eigen toneelvoorstelling op poten te zetten. Ze slaagde erin collega’s en bewoners te enthousiasmeren om deel te nemen aan het toneel. Ook de Poperingse kunstacademie engageerde zich om aan de uitwerking mee te helpen. Op regelmatige tijdstippen worden repetities georganiseerd. “De repetities zijn telkens geestige momenten die energie geven”, zegt Silke, begeleider Wonen en Leven. “Het maakproces schept een bijzondere band tussen de collega’s”, vult kinesist Tine aan.

Improvisatieoefeningen

De groep startte met improvisatieoefeningen om uiteindelijk bij een tekst terecht te komen waarop het stuk gebaseerd is. “De voorstelling gaat over ouderen die te horen krijgen dat ze niet meer lang zullen leven. Ze raken aanvankelijk in paniek omdat ze nog in de illusie leven dat ze zullen blijven leven. Het thema is uit de dagdagelijkse realiteit van het woonzorgcentrum gegrepen. Ik kijk er nog steeds van op hoe de bewoners omgaan met de dood. Het is voor velen een heel gewoon onderdeel van het leven geworden”, zegt begeleider Els. Het stuk toont die evolutie in het kijken naar de dood.

Het cliché dat theater niets is voor hun doelgroep willen de medewerkers onderuit halen. Bewoners komen niet alleen kijken naar de toneelvoorstelling, maar sommigen van hen doen ook actief mee in het stuk. “Het net die spontane interactie tussen de medewerkers en de bewoners op scène die bijzonder is aan de voorstelling. Naast bewoners nemen ook de Woordklas van de Lovie en enkele leerlingen accordeon van de Kunstacademie deel aan het project”, aldus kinesist Cindy. De toneelvoorstelling ´Wij blijven leven´ gaat door in WZC Emmaüs, Oostlaan 15 in Poperinge, op 17 mei en 18 mei telkens om 15 uur en op 19 mei om 20 uur. De voorstelling is geschikt voor bewoners, familieleden en een breed publiek. Een ticket kost 4 euro en kaarten bestel je via reservatie@gasthuis.be.