Ticketverkoop Kunstenfestival Watou gestart

“Wie deze zomer Kunstenfestival Watou wil bezoeken, kan daarvoor nu tickets kopen”, zegt projectcoördinator Annemie Morisse. “Via de online ticketshop reserveer je een dag. Ook de betaling gebeurt digitaal. Op de dag van je bezoek kan je de e-voucher inruilen voor een festivalticket.” Dit kan bij een van de onthaalpunten: dienst Toerisme op de Grote Markt in Poperinge of het Festivalhuis aan het Watouplein in Watou.

Wie een festivalticket heeft kan ook Watou Live meepikken. Watou Live is een mix van poëzie en muziek waarvan de bezoeker tijdens tijdens het festival getuige kan zijn. Op het programma onder meer girlpower met Camille Camille, Marie Darah en Esohe Weyden. Een pianodriedaagse in Kasteel De Lovie met Alex Koo, Wouter Dewit en Ryelandt Trio. Een soundtrack bij schilderijen. Een gesprek met Koen Vanmechelen. Dichters die je uitnodigen aan tafel. Een boekvoorstelling. Een Koninklijk Circus. Jelle Van Riet die in gesprek gaat met de residenten van het Huis van de Dichter. Het gregoriaanse dameskoor van Watou met hemelse gezangen. Intieme concertjes met Douglas Firs, Pauwel, Steven De Bruyn & Jasper Hautekiet. “Reserveer snel, want de plaatsen zijn beperkt”, klinkt het nog. Meer info via www.kunstenfestivalwatou.be.