The Rolls brengen reggae in Het Mysterie

“Dat het niet altijd hetzelfde soort muziek is bij ons, is een troef”, zegt Marc Dewilde van Het Mysterie. “Na wat kleinkunst, blues, roots en americana-avonden komt er nu een avond stevige reggae aan.” Op dinsdag 23 augustus komen The Rolls aan bod in het café. The Rolls is een nevenproject van Derek, gekend van Derek van The Dirt. De groep begon in 2017 met een zelf gecomponeerd repertoire op tekst van de Amerikaanse schrijver Charles Bukowski. In 2019 brachten ze de cd ‘Happy’ uit met eigen nummers in dezelfde stijl. Nu komen ze naar buiten met reggaesongs bijeen geschreven door zanger-gitarist Derek. De groep bestaat verder uit drummer Tony Gyselinck, bassist Mario Vermandel, jazzgitarist Hans Van Oost en Bruno Deneckere, een singer-songwriter die zich bij The Rolls kan uitleven op gitaar. Zoals steeds is het concept van Het Mysterie geldig: een vrije gift tussen 15 euro en 25 euro. Reserveren is nodig en kan bij Lut Pelgrims rechtstreeks in Het Mysterie of via Marc Dewilde op 0474/57.14.06.