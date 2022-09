Talbot House opent rouwregister voor koningin Elizabeth II: “The Queen bracht ons in 1966 een bezoek”

“Onze stichter Padre Tubby mocht de Prince of Wales meermaals verwelkomen in zijn Talbot House tijdens de Eerste Wereldoorlog. Een schilderij geschonken door de prins herdenkt het bezoek nog altijd”, zegt Simon Louagie van Talbot House. “Later raakte Tubby goed bevriend met King George VI als lid van de koninklijke hofhouding. Na dienst dood werd Tubby biechtvader van The Queen Mother. Ook met Queen Elizabeth II en haar kinderen onderhield hij goede banden. De Queen bracht het huis in 1966 een bezoek om de vijftigste verjaardag te vieren. Bijna alle leden van de familie kwamen sindsdien op bezoek, haar neef de Duke of Kent nog in 2021.”

Einde van een tijdperk

“De koningin was beschermvrouw van Toc H (To Conquer Hate), het wereldwijde netwerk van honderden Talbot House clubs, scholen en hostels. Maar vooral was ze de moeder van de Britse natie waar iedereen naar opkeek, op steunde en kon op rekenen. Het einde van een tijdperk waar wij ook graag onze eer aan bewijzen”, aldus Louagie. “Als Brits huis in de Westhoek openen we tijdens deze rouwperiode onze deuren aan iedereen die wenst een boodschap na te laten in het rouwregister. Een cup of tea is wat veel Britten op dit moment wel kunnen gebruiken. Mensen mogen een boodschap digitaal overbrengen die wij dan noteren (events@talbothouse.be). Het boek wordt dan later overgemaakt aan de familie door onze aalmoezenier. Op deze manier hopen we eer te betuigen aan haar leven van dienstbaarheid en inzet voor haar landgenoten en Talbot House. Net zoals Tubby zou gewenst hebben, volgt er later nog een herdenkingsdienst in de kapel van Talbot House waar de Toc H Lamp ‘Light’ zal geven om haar beschermvrouw van Toc H te herdenken.”