’t Rommelt op 1 mei in Poperinge

Westhoek Vlaams geld voor restaura­tie van erfgoed in Ieper, Poperinge, Zonnebeke en Langemark-Poelkapel­le

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) maakt 11,8 miljoen euro vrij om onroerend erfgoed te restaureren. In onze regio gaat er geld naar onder meer het herstellen van de verwarming in de Sint-Pieterskerk in Ieper en restauratie van het dak van het koetshuis in Poperinge. “Stuk voor stuk projecten die Vlaanderen mooier maken.”

27 april