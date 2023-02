Sven Pichal spreekt over consumeren: “Komt er een dag dat u zich als consument niet meer laat misleiden?”

Westouter Gewezen gemeente­raads­lid Georges Declercq is overleden, hij lag mee aan de basis van de plaatselij­ke afdeling van N-VA

Thuis in de Hellegatstraat in Westouter is na een mooi en rijk gevuld leven gewezen gemeenteraadslid Georges Declercq (76) overleden. Hij was erevoorzitter van het Feestcomité Westouter en tevens erevoorzitter en medestichter van wielertoeristenclub De Berghazen. Georges was 21 jaar gemeenteraadslid.

1 februari