Studenten Howest organiseren duatlon en colorrun in Hoppestad

PoperingeTweedejaarsstudenten Sport en Bewegen van Howest in Brugge trekken naar de Hoppestad om 2 sportevenementen op poten te zetten. Er is de Decapmaker & Partners duatlon op 20 maart en de Rainbow Fun Run op 3 april. De opbrengst van beide sportevenementen gaat naar Kom op tegen Kanker en vzw De Walhoeve.

De studenten kregen binnen het vak Sport Business Project de mogelijkheid om een evenement te organiseren. Enkele Poperingse studenten opperden het idee om, in samenwerking met de Poperingse sportdienst, hun evenementen te organiseren in de Hoppestad. “Eén van mijn belangrijkste doelstellingen is om mensen zo veel als mogelijk te laten bewegen. Dit kan onder meer door te zorgen voor een interessant aanbod van sportieve en eigentijdse evenementen. Toen de Howest-studenten, waaronder ook heel wat Poperingenaars, mij de vraag stelden naar begeleiding en ondersteuning bij de realisatie van hun schoolopdracht, hebben we met de sportdienst dan ook geen seconde getwijfeld”, zegt sportschepen Klaas Verbeke (CD&V). “Die jonge gasten kunnen beroep doen op onze steun en expertise en onze inwoners krijgen er twee aantrekkelijke evenementen voor in de plaats. Een leuke mix ook, want het ene is wat meer gericht op competitie, terwijl in de Rainbow Fun Run beleving en ‘fun’ centraal staan. Een echte win-winsituatie dus. Ik ben ervan overtuigd dat beide initiatieven zullen aanslaan, want mensen zijn voortdurend op zoek naar sportieve uitdagingen met hoge belevingswaarde. In de toekomst blijven we ook openstaan voor dergelijke vragen, maar het is zeker ook onze ambitie om met de sportdienst zelf evenementen te organiseren.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Tweedejaarsstudenten Sport en Bewegen van Howest in Brugge trekken naar de Hoppestad om 2 sportevenementen op poten te zetten. Poperingenaars Louis Decrock, Thomas Nollet en Glen Hoflack en Robbe Vanheste uit Izegem organiseren op zondag 20 maart een duatlon. Thomas en Glen hier op foto met sportschepen Klaas Verbeke (CD&V). © rv

Duatlon

Poperingenaars Louis Decrock, Thomas Nollet en Glen Hoflack zetten, mede-student Robbe Vanheste uit Izegem, hun schouders onder een duatlon die op zondag 20 maart wordt georganiseerd. “We kozen voor een Duatlon aangezien er een gebrek is aan deze soort wedstrijden in de regio. Daarnaast willen we recreanten, die af en toe eens lopen en fietsen, een uitdaging bieden”, klinkt het bij de studenten.

De duatlon is een laagdrempelige wedstrijd voor elke doelgroep. “Met afstanden van 5 km lopen, 20 km fietsen en afsluiten met 2 km lopen moet dat voor recreanten zeker haalbaar zijn. Er wordt ook gewerkt met 3 waves. De fanatics starten om 10 uur en dat is voor de competitieve du/triatleet. Om 10.20 uur starten de duo’s met 1 loper en 1 fietser. Al laatste starten de recreanten om 10.40 uur en deze wave is ideaal voor de recreatieve sporter die een uitdaging wil aangaan door het parcours alleen af te leggen.” De duatlon start op de Grote Markt in Poperinge. “De atleten lopen richting de Krombeekseweg door de mooie Hoppestreek op een prachtig parcours. Na 5 km lopen wordt er een wissel uitgevoerd in een loods om 20 km met de fiets af te leggen richting Krombeke. Na de 20 km fietsen kunnen ze de fiets achterlaten in de loods en lopen ze de laatste 2 km richting Grote Markt.” Het wedstrijdsecretariaat gaat op zondag open vanaf 8.30 uur. De deelnemers kunnen zich inschrijven via www.decapmakerpartnersduatlon.be. Recreanten en fanatics betalen 15 euro en voor duo’s is dat 25 euro. De opbrengst gaat naar Kom op tegen Kanker. “Toeschouwers kunnen op de markt genieten van randanimatie. Een drankstand en braadworsten worden voorzien, maar er zal ook een springkasteel en een live DJ aanwezig zijn. Enkele lokale bedrijven zullen er ook aanwezig zijn om wat reclame te maken.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Beide evenementen hebben de Grote Markt in Poperinge als startplaats. © Henk Deleu

Kleurenpoeders

De Rainbow Fun Run wordt op 3 april door het Poperingse stadscentrum gelopen. “Persoonlijk vinden wij een Color Run een zeer leuk concept en wilden we daar altijd al eens aan meedoen. Het jammere is dat deze altijd verder weg zijn en daarom wilden we het concept dichter bij de Keikoppen brengen”, zegt Jasmien Beddeleem uit Poperinge. Samen met de Poperingse Hanne Vanwachtendonck, de Ieperse Jana Phillips en Lies Delbeke uit Deerlijk organiseert ze de Rainbow Fun Run. “Dankzij onze richting, kunnen we dit nu zelf organiseren en dit aanbieden aan de bewoners van Poperinge. Daarnaast organiseren we dit evenement ook om terug wat leven in de cultuursector te blazen. Na een lange coronaperiode snakken de mensen terug naar sociaal contact en beleving.”

De opbrengst van de Rainbow Fun Run gaat integraal naar het goede doel. “Er werd gekozen voor vzw De Walhoeve. Deze vzw doet in jeugdzorg en verschillende andere activiteiten zoals begeleiding, heroriëntering en crisishulp.” De recreatieve Rainbow Fun Run heeft een parcours van 5 kilometer. “Er wordt door de mooiste straten van Poperinge gelopen en het event is gebaseerd op de welbekende Color Run. De deelnemers zullen onderweg dus kleurenpoeders over zich heen krijgen, zodanig dat iedereen kleurrijk over de finish komt. Ook worden er obstakels op het parcours geplaatst. Deze zal men moeten proberen te overwinnen.” De Rainbow Fun Run wordt op 3 april vanaf 11 uur georganiseerd met de Grote Markt als startplaats. Een ticket kost 25 euro en kan je bestellen via rainbowfunrun.be/ticketverkoop.