Streekproductenmarkt en yogasessies op Wake Up Fest

WatouWake Up Fest strijkt dit weekend neer in Watou. Het evenement heeft als hoofddoel informatie bieden en een bredere en gezondere kijk op het leven te geven. Op zaterdag presenteren verschillende standhouders nieuwe producten of alternatieve middelen. Op zondag komen sprekers aan bod en staat een yogasessie op het programma. “We vieren twee dagen lang onze vrijheid”, zegt Pieter Bonte van het organiserende 5 voor 12.

Het is de organisatie van 5 voor 12 die Wake Up Fest naar Watou brengt. De organisatie is een groep mensen zonder juridische structuur, zonder bestuur, zonder hiërarchie. “We zetten in op bewustmaking en verbinding. Maximaal informatie te verschaffen over de waanzin waarin we ons al anderhalf jaar bevinden, maar tegelijk ook oplossingen aan te reiken over hoe we hier samen uit moeten zien te komen. Plus tal van gevoelige dossier open en bloot te gooien. We zijn een steeds groeiende groep bewuste mensen, zijn nog vaak geïsoleerd in hun standpunt”, vertelt Pieter Bonte van het organiserende 5 voor 12.

Verbindende acties

“Vriendschappen en relaties lopen op de klippen omwille van een verschil in visie en discussies worden op het scherp van de snee gevoerd, als ware het een religieuze oorlog. Net vanuit die drang naar verbinding en menselijkheid organiseert 5 voor 12 verbindende acties, wandelingen met gastsprekers, speakers’ corners, gespekt met regionale berichtgeving uit de West-Vloanders. Wake Up Fest is één van die acties.”

Wake Up fest is een tweedaags evenement in de vakantiewoning ‘t Graafschap langs de Warandestraat 14 in Watou. “Het evenement heeft als hoofddoel informatie geven en een bredere en gezondere kijk op het leven te bieden. Iedereen die bewust in het leven staat, is welkom. Bewust werken aan een menselijke liefdevollere wereld in verbinding met elkaar”, legt Pieter uit.

Geneeskracht

“Op zaterdag komen tal van standhouders hun producten/diensten aanbieden. Massage, healing, biostreekproducten, lokale natuurlijke producten, geneeskracht van kruiden, informatie over permacultuur en nog veel meer. Op zondag hebben we een programma van een 9-tal sprekers, die elk een lezing houden over een specifiek onderwerp. Dit en veel meer met de mooiste mensen van de Westhoek en erbuiten.” Voor kinderen wordt veel plaats voorzien om te spelen en zal er een groot springkasteel staan. “De inkom is gratis, maar ons steunen mag altijd. Mensen kunnen dit doen door onze boodschap te delen.” Alle info over ons Wake Up Fest vind je op de Facebookpagina ‘Wake Up Fest’ of via de website www.5-voor-12.com.