Stoet of geen stoet: Poperingenaars zijn Keikoppencarnaval niet vergeten

Een kinder- en Keikoppencarnavalsstoet zit er dit jaar nog niet in, daarvoor kwamen de versoepelingen te laat. Het organiserende Keikoppencarnaval engageerde zich wel om carnavalisten en sympathisanten na twee coronajaren toch een carnavalsweekend te geven in een afgeslankt feestweekend. “De opkomst voor ons alternatief carnavalsweekend is groter dan verwacht. Vrijdag is het wat laat op gang gekomen, maar het is wel uitgemond in een absolute feestavond. De kelnerkoers trok ook vrijdagavond op pad en daarvoor schreven 13 ploegen zich in, wat een 50-tal extra mensen op de been bracht”, klinkt het bij de organisatie. “Zaterdagnamiddag werden de kleinsten getrakteerd op wat carnavalssfeer met de Kidz Kei-Jumpnamiddag in JOC De Kouter, in samenwerking met Hopsiepops en Ateljee 5. Dat was een zeer geslaagde namiddag met een gezellige drukte.”