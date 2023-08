StilteWandeling 'IJzer' in Roesbrugge: “Breng een ‘open mind’ mee”

Boete en rijverbod voor man (64) na dumpen dode hond langs de weg

Een 64-jarige man uit Poperinge is veroordeeld tot een boete van 1.000 euro omdat hij een dode hond heeft gedumpt in de gracht langs de Noorderring in Ieper. “Hij wilde zijn kleinkinderen behoeden voor het zicht van die dode hond”, zegt zijn advocaat.