Stel affiche Parkconcerten mee samen: “Zowel lokale bands als topartiesten”

Ieper/Zonnebeke Ieperling bouwt oorlogsmo­nu­ment na in LEGO: “Mijn eerbetoon aan gesneuvel­de Nieuw-Zeelanders”

Youri Van Miegroet (47) uit Ieper heeft een schaalmodel in LEGO gebouwd van het oorlogsmonument Buttes New British Cemetery Memorial, in Polygon Wood in Zonnebeke. Het bouwwerk kreeg een permanent plaatsje in De Dreve in Zonnebeke.

29 november