Stefanie Huysmans in Huis van de Dichter

Sinds ze de finale haalde van de tekst-on-stagewedstrijd Frappant TXT 2015 heeft ze zich ontpopt tot reizende performer. Zo stond ze al op verschillende podia van Antwerpen tot Amsterdam en Berlijn. Ze schreef theaterteksten voor een jongerengroep in Brussel en voor eigen producties. Daarnaast publiceerde Stefanie Huysmans – Noorts poëzie in de tijdschriften Kluger Hans en Deus Ex Machina. Momenteel geeft ze creatief schrijven aan de Academie van Schoten en Academie De Poel in Gent. Ook werkt ze aan haar debuurbundel ‘w o n d r o o s’, waarvan de teksten eveneens hun weg vinden naar het podium. Sinds 2022 is ze lid van Hyster-x, een collectief voor vrouwelijke en non-binaire makers. Ze behoort tot de artistieke kern van Dans! Dichter! Dans! Dorien selecteert mee de performers en coacht hen en treedt op als host die de Dans! Dichter! Dans!-avonden aan elkaar praat. Sinds september 2022 maakt ze deel uit van de redactie van Deus Ex Machina. Huis van de Dichter is een schrijfresidentie in Watou en biedt auteurs gratis residenties indien weerhouden door een onafhankelijke selectiecommissie.