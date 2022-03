Steeds meer Poperingenaars kloppen aan bij OCMW door energieprijzen

In 2021 kwamen, in vergelijking met 2020, meer mensen langs voor energiesteun bij de Poperingse sociale dienst. “Een verwarmingstoelage van het OCMW werd aan 180 mensen gegeven. Dat zijn er 20 procent meer in vergelijking met 2020. Verder werden er 199 brandstoftoelagen goedgekeurd, 15 procent meer dan het jaar ervoor. Achttien gezinnen konden dan weer rekenen op een minimale levering aardgas, opnieuw 20 procent meer. Verder stijgt het aantal actieve budgetmeters met bijna 20 procent van 155 in 2020 naar 180 in 2021. Tot slot nam ook het aantal tussenkomsten van het sociaal fonds voor gas en elektriciteit toe, van 22 naar 26 gezinnen” zegt welzijnsschepen Bryan Vanderhaeghe (Samen). Hij maakt zich zorgen. “Want heel wat mensen moeten hun eindafrekening nog krijgen. Enerzijds zullen onze bestaande OCMW-cliënten, die al krap bij kas zaten, het extra moeilijk krijgen. Anderzijds verwacht ik ook dat er nieuwe mensen zullen aankloppen.” Schepen Vanderhaeghe benadrukt dat het belangrijk is dat mensen tijdig de stap naar het Sociaal Huis zetten. “Door te wachten zullen de problemen en betaalachterstanden enkel maar groter worden. Iedereen die bij ons langskomt, bieden we ook een energiescan aan. Dat is een snelle doorlichting van het energieverbuik van je huis. De goedkoopste energie is tenslotte de energie die je niet verbruikt.”