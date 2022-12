Stadsbestuur haalt de buikriem aan: “Omstandigheden dwingen ons tot ingrijpende keuzes, maar we laten niemand in de kou staan”

Hogere energiefacturen en een stijgende inflatie bezorgen gemeenten en steden serieuze kopzorgen. Ook in Poperinge is dat het geval, wat de stad noopte tot een aanpassing van het meerjarenplan. “Het is moeilijk en dat zal nog wel even zo blijven”, zegt schepen Ben Desmyter (CD&V). “De totale loonkost die oorspronkelijk in het meerjarenplan was ingeschreven, is intussen voor 2023 al met bijna 15 procent gestegen. In 2022 waren er al 5 indexeringen, in 2023 komen er nog 2 bij. De energiekosten in 2023, bijna 3,4 miljoen euro, zijn bijna het driedubbele van wat aanvankelijk werd ingeschreven in het meerjarenplan. We kampen met stijgende materiaalprijzen die een grote invloed hebben op lopende investeringen. Wat tot kort 100.000 euro kostte, komt nu uit op 120.000 euro”, aldus de schepen.

Nieuwe investeringen

“De omstandigheden dwingen ons tot ingrijpende keuzes. Projecten die nog niet ver genoeg staan of minder essentieel zijn, stellen we uit, zoals werken aan OC De Croone, de heraanleg van de Kleine Markt in Watou, het kunstgrasveld op de sportzone en de doortocht van Sint-Jan-ter-Biezen. Zodra de economische situatie weer stabieler is, worden deze projecten terug opgenomen”, klinkt het.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De crisis noopt het stadsbestuur de werken aan OC De Croone uit te stellen. © Laurie Bailliu

Voor het stadsbestuur blijft de renovatie van het huis voor de verenigingen, De Kring, cruciaal. “Ook aan het Vroonhof werken we gestaag verder. Die ontwikkeling is belangrijk om de stadskern te versterken. Verder zetten we fors en versneld in op duurzaamheid en energiebesparing: onder meer kleine windmolens op de sportzone, zonnepanelen op publieke gebouwen en verledding. Nieuwe projecten worden onder meer de verschuiving langs de Trappistenweg voor fietsinfrastructuur en een dringende renovatie van de vloer van in de brandweerpost Poperinge.”

Nog marge

Aan inkomstenzijde groeit een aantal kredieten mee, zoals de belastingen, de ligdagprijs in het woonzorgcentrum en subsidies die gekoppeld zijn aan een indexering. “De stad moet het grootste gedeelte aan extra uitgaven wel zelf opvangen. Dat gebeurt vooral door personeel efficiënter in te zetten en de eigen werkingsmiddelen bij te sturen”, zegt Desmyter. Poperinge heeft nog marge en hoeft de belastingen niet te verhogen of meer te lenen. “Binnen de huidige planning lenen we zelfs fors minder dan bij de meerjarenplanaanpassing in het voorjaar. We moeten in 2024 en 2025 ook geen leningen opnemen.”

Oppositieraadslid Sofie Gruwez (Open Vld) vraagt het stadsbestuur de inwoners tegen 2025 geen financieel strop om de nek te leggen. “Volgens de Belfiusstudie rond lokale financiën scoren we slecht op het vlak van schulden. Er is in Poperinge een schuldenlast van 50 miljoen euro, wat neerkomt op 2.205 euro per inwoner. Voor vergelijkbare gemeenten is dat 1.192 euro per inwoner, wat ongeveer de helft is. De financiële situatie zat al niet goed voor corona en voor de oorlog in Oekraïne. Beide gebeurtenissen werden dankbaar aangegrepen om te verantwoorden dat het steeds slechter gaat. Een goede pater familias heeft een appeltje voor de dorst en focust op wat belangrijk is voor alle inwoners. Intussen kreunen sportclubs en verenigingen onder de al ingegane prijsverhogingen en zal de burger aan de lijve ondervinden dat er allerhande taxen en heffingen verhoogd zijn.”

Schepen Ben Desmyter merkt op dat de schuldafbouw bezig is. “In 2020 bedroeg de schuldenlast van stad en OCMW 43 miljoen euro, op vandaag wordt bijna 10 procent minder. Binnen de huidige planning lenen we fors minder dan bij de vorige meerjarenplanaanpassing. Ook blijven we een financiële buffer hebben, ook voor de toekomst.”

Welzijn van de burgers

“We ondersteunen verenigen door hen te voorzien van de infrastructuur die ze nodig hebben”, voegt schepen Loes Vandromme (CD&V) daar nog aan toe. “We laten de verenigen niet in de kou staan. We hebben ondertussen al heel wat subsidies binnengehaald voor projecten. We investeren ook in het welzijn van onze burgers. Als je kijkt naar andere gemeenten en steden, dan wordt er heel vaak geschrapt. Gent gaat bijvoorbeeld een aantal bibliotheken in wijken schrappen, dan doen wij niet. We investeren net in onze posten en maken er ontmoetingsplekken van.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.