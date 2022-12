Stad verkoopt de pastorie van Haringe: “Een heel mooi gebouw”

Sinds pater Jozef Vanacker Haringe verliet omwille van gezondheidsproblemen, staat het huis waarin hij woonde aan het Haringeplein 7 leeg. Omdat er geen nieuwe priester in het dorp komt wonen, wil de stad het huis met tuin en garage verkopen. De instelprijs werd vastgelegd op 190.000 euro. Het dubbelhuis met zadeldak werd gebouwd in de 19de eeuw en is sinds 1993 beschermd als dorpsgezicht. “Het huis zelf is niet beschermd, maar het gaat om een heel mooi gebouw”, aldus de burgemeester. De woning wordt openbaar verkocht via het platform Biddit. De totale oppervlakte met tuin en garage is 732,5 m². Het aangrenzende speelplein en de graszone blijven eigendom van de stad en worden niet mee verkocht. De verkoop ligt maandagavond op de tafel van de gemeenteraad.