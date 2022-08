Stad Poperinge maakt hemelwater- en droogteplan op: “Slim omgaan met water is de boodschap”

PoperingeHet stadsbestuur van Poperinge begrijpt dat er serieus moet worden nagedacht over hoe we met water omgaan in de toekomst. Als de hemelpoorten opengaan, moeten we vermijden dat de boel onder water komt te staan. Als het daarentegen wekenlang kurkdroog blijft, moeten landbouwers gebruik kunnen maken van gebufferd water. Een samenwerking tussen de verschillende Westhoeksteden en gemeenten rond de problematiek blijkt niet voor vandaag te zijn.

De stad zal een hemelwater- en droogteplan opmaken over waar en hoe we het hemelwater in de stad zoveel mogelijk ter plaatse infiltreren of hergebruiken, bufferen en pas als laatste stap vertraagd afvoeren. “Langere droge periodes en overvloedige regenbuien wisselen elkaar steeds vaker af, met overlast en schade tot gevolg. Klimaatopwarming daagt steden en gemeenten uit om anders met water om te gaan en de omgeving en de infrastructuur anders in te richten. Slim omgaan met water is de boodschap. De voorbije jaren is het inzicht gegroeid dat we anders moeten omgaan met ons hemelwater”, aldus burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

Zelf bufferen

“Het is een thema dat razend actueel is”, aldus gemeenteraadslid Johan Pil (CD&V) op de Poperingse gemeenteraad. “In het verleden zijn er door onze stad al heel wat inspanningen gebeurd om aan waterbeheersing te doen. Ik denk aan het aanleggen van buffers om wateroverlast tegen te gaan. Dat was het geval aan de Frans-Vlaanderenweg en Visserijmolenstraat. Die bekkens bewijzen hun nut bij hevige regenval. De extreem droge zomer die we nu meemaken, toont aan dat sommige sectoren heel kwetsbaar zijn, vooral de landbouwsector. Een belangrijk initiatief is de aanleg van het bufferbekken aan de Sint-Jansstraat in samenwerking met het aardappelverwerkend bedrijf Aviko. We zien dat landbouwers er gretig gebruik van maken. Ik pleit echter voor een beleid dat landbouwers waar mogelijk zelf water laat bufferen. Daarbij verdienen ze alle steun van de overheid. Dikwijls is het vergunningsbeleid een moeilijk te nemen hindernis.”

Volledig scherm Bij hevige regenval moeten overstromingen worden vermeden. © brandweerzone Westhoek

In tegenstelling tot wat mensen zouden kunnen denken, komt er op Westhoekniveau geen gemeenschappelijke aanpak van het water- en droogteprobleem. “Er is wel degelijk een poging ondernomen, maar er is geen interesse voor”, aldus de burgemeester. “Dat heeft wellicht voor een stuk te maken met het feit dat gemeenten dit nogal sterk individueel bekijken. Sommigen zijn daarin ongetwijfeld voorop, anderen hinken misschien achterop, of zijn opgenomen in een groter netwerk.”

Langetermijnvisie

“We hebben helaas aan de lijve moeten ondervinden wat water kan aanrichten. We moeten de strijd tegen de overstromingen opvoeren. Nu is het te droog. Als de natuur haar grillen oplegt, is de landbouwer daar het eerste slachtoffer van.” De burgemeester zegt dat de 3 buffers die de stad rijk is, niet voldoende zijn. Een daarvan staat vandaag zelfs droog. “Er zijn nog initiatieven waaraan we denken. Het is een geheel van verantwoordelijkheden, waarin wij als stad onze rol te spelen hebben. We doen dat nu met het opstellen van het plan. Maar het heeft wel een beetje tijd nodig. Een hemelwaterplan omvat een langetermijnvisie over de regenwaterinfrastructuur en de bronmaatregelen die nodig zijn om het water vast te houden, opnieuw te gebruiken en te infiltreren. Voor de opmaak van het hemelwaterplan wordt een gespecialiseerd studiebureau aangesteld.”

Uur vervroegd

Nog in het kader van de droogte besliste de burgemeester om het nachtelijk oppompverbod aan het bekken langs de Visserijstraat met een uur te vervroegen tot en met zondag 11 september. Het verbod werd ingevoerd omdat landbouwers naar aanleiding van de droogte ook ’s nachts komen pompen. “Dat ging gepaard met het nodige nachtrumoer voor de buurtbewoners in de onmiddellijke omgeving en dat kan de bedoeling niet zijn”, aldus nog Christof Dejaegher. “Omdat het probleem niet onmiddellijk zal zijn opgelost, krijgen omwonenden wat meer nachtrust.”

