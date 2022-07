Stad en Aviko bouwen bufferbekken: “Landbouwers kunnen hier water oppompen in tijden van droogte”

“Beter dan water verloren te laten gaan, is het op te vangen en dat is precies wat we hier doen”, zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). “Al in 2019 startte overleg tussen de stad, Aviko en de provincie voor de bouw van een nieuw bufferbekken, dat er kwam aan de vertakking van de Sint-Janstraat in Poperinge.” Het waterbekken bestaat uit meerdere delen: het ene deel is goed voor 1.330 kubieke meter regenwater en het andere deel voor 1.710 kubieke meter gezuiverd afvalwater. Al dat water is afkomstig van het aardappelverwerkend bedrijf Aviko. Dat bedrijf financierde de helft van de benodigde buizen en het gedeelte met het regenwater, de stad betaalde het bekken met het gezuiverde productiewater, de helft van de buizen en onder meer de omheining en de pomppunten voor de landbouwers. “Water vanuit de aardappelverwerkende industrie heeft een hoog zoutgehalte en dat is nadeling voor sommige teelten”, klinkt het. “Daarom is het belangrijk om de waterkwaliteit nauw op te volgen. Op het infobord aan het bufferbekken staat een QR-code waarmee landbouwers de resultaten van de wateranalyse kunnen bekijken. We vragen de landbouwers om het water op te pompen tussen 6 uur en 22 uur, om geen nachtlawaai te veroorzaken.”