Stad bevraagt inwoners over communicatie: “Om nog beter af te stemmen op de noden van de bewoners”

“Poperinge wil haar inwoners zo goed mogelijk informeren. Zo is er bijvoorbeeld de website, een wekelijkse nieuwsbrief en krijgen Poperingenaars elke maand de stadskrant in de bus”, vertellen schepen Klaas Verbeke (CD&V) en schepen Loes Vandromme (CD&V). “Een 1200-tal inwoners kreeg een enquête op papier in de bus, een 800-tal een brief met de vraag de enquête online in te vullen.” Wie geen uitnodiging kreeg kan de bevraging online invullen via www.poperinge.be/communicatiemonitor. De enquête invullen duurt ongeveer een kwartier. Wie liever op papier meedoet, kan vanaf 28 november een gedrukte enquête afhalen bij de bibliotheek of in de buurtsalons. Je kan deelnemen tot 31 december. Onder de deelnemers worden enkele Pop.kadobonnen van 100, 50 en 25 euro verloot.