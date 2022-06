Speelpleinwerkingen op zoek naar animatoren: “Na twee jaar coronaregels is het tijd om weer voluit te spelen”

Roeselare Hilde Cuyt neemt roer CC De Spil over: “Starten met luisteren wat er leeft, wat de uitdagin­gen zijn”

Hilde Cuyt (45) wordt vanaf 16 augustus de nieuwe directeur van het Roeselaarse cultuurcentrum De Spil. De Wervikse volgt Dirk Cornelis op die na 15 jaar met pensioen gaat. Cuyt was de voorbije 11 jaar aan de slag als erfgoedcoördinator bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband CO7, maar was direct gebeten door de vacature bij De Spil. “Ik wil in eerste instantie zorgen voor continuïteit en het huis opnieuw op kruissnelheid krijgen na corona”, aldus Cuyt.

