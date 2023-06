Speelplaats OC d’Hoge Schole krijgt overkapping: “Kinderen kunnen ook buiten spelen als het regent”

Kristien (53) heeft mooie herinnerin­gen aan iconische Kosmos: “Hopelijk blijft de site voor iedereen toeganke­lijk”

Komt het dan toch goed met de Kosmos in Westouter, de plaats waar vele generaties hun jeugdvakantie beleefden, maar die al jaren staat te verloederen? Nu minister Matthias Diependaele (N-VA) met een subsidie zijn zegen geeft aan het project van nieuwe uitbaters Hendrik Daem en Nathalie Lermytte mogen we ervanuit gaan dat dit het geval is. Kristien Deknudt (53), die haar hele leven al in de buurt woont van de iconische locatie, vindt het meer dan tijd. “Het zou heel fijn zijn als de plek eindelijk opnieuw opleeft.”