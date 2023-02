Shelterboxen voor het rampgebied in Turkije en Syrië: “Om gezinnen te voorzien in basisbehoeftes”

“De aardbeving in Turkije en Syrië heeft onnoemelijk veel leed toegebracht aan de plaatselijke bevolking”, zegt Benoit Denys, voorzitter van de Rotaryclub Poperinge. “Veel dodelijke slachtoffers vielen te betreuren. Daarnaast zijn er de vele duizenden personen die de aardbeving overleefden, maar dakloos zijn geworden. Veel onmiddellijke hulp is dringend nodig.” Serviceclub Rotary Poperinge wil haar steentje bijdragen en stelt een aantal shelterboxen ter beschikking. “Dat is een plastieken koffer gevuld met hulpgoederen, die aan een gezin moeten toelaten op heel korte termijn huisvesting te hebben en te voorzien in de eigen basisbehoeften. In de box zit een koepeltent, een verwarmingstoestel, kookgerei en dekens. “De shelterboxen kunnen snel te plaatse worden gebracht, omdat ze zijn opgeslagen in magazijnen op verschillende plaatsen in de wereld. Die worden beheerd door de ngo Shelterbox, ontstaan uit Rotary. De afdeling van Poperinge voorziet 7.500 euro voor de levering van 10 boxen in het rampgebied na de aardbeving in Turkije en Syrië. “Deze hulp is direct, vlug en betrouwbaar dankzij de vele contacten van Rotary over de hele wereld, ook in de getroffen gebieden”, aldus nog de voorzitter.