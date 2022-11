Schrijver Koen D’Haene werkt toneelstuk en jeugdroman af in Huis van de Dichter

Koen D’Haene schrijf geëngageerde kinderboeken, historische jeugdromans en toneelteksten. In 2016 publiceerde hij de literaire misdaadroman IJs. De roman speelt zich hoofdzakelijk af in een vallei in de Zwitserse Alpen, een geliefkoosde vakantiebestemming uit zijn jeugd. In 2020 verscheen het vervolg Zand, dat zich afspeelt op het Friese eiland Schiermonnikoog. Rots is het derde en laatste deel van de trilogie en situeert zich in de omgeving van Remouchamps in de Belgische Ardennen. Het drieluik ontrafelt niet alleen het duistere verleden van de hoofdpersonages Sarah en Mats, maar verzamelt en koestert ook herinneringen uit de kinder- en jeugdjaren van de auteur.