Schrijf je online in voor de speelpleinwerking: “Vanaf dit jaar is aanmelden verplicht”

RESTOTIP. NOEK in Veurne: “Dagverse lunch in knus interieur”

Het restaurant NOEK, op de hoek van de Appelmarkt, in Veurne, is een nieuw smakelijk adresje in het centrum uitgebaat door twee twintigers met een passie voor verfijnde gerechten. Verwacht je niet aan een ellenlange menukaart maar wel aan originele presentaties en verrassende smaken in een leuk interieur.