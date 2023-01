Schilderij mevrouw Van Renynghe gerestaureerd: “We zijn trots op het resultaat”

Hoge energiekosten

Het schilderij werd toevertrouwd aan Frederik Cnockaert van Kunstatelier Kerat uit Wervik. Het werk was in slechte staat. In het doek zat een scheur en ook de verf kwam los. “Ik ben er bijna 4 maanden lang voltijds mee bezig geweest”, zegt Frederik Cnockaert. “Het duurde langer dan aanvankelijk gepland, maar ik deed het graag voor De Lovie. Ik herstelde niet alleen het doek, maar ook het kader. Een gerestaureerd doek met een beschadigd kader, dat trekt immers op niets.” Voorlopig hangt het werk nog steeds in het atelier van de restaurateur in Wervik, maar het is de bedoeling dat het opnieuw wordt opgehangen in het kasteel van De Lovie. “Omwille van de hoge energiekosten is het kasteel momenteel gesloten, maar we heropenen normaal in april. Vanaf dan zal het werk te bewonderen zijn. We zijn in ieder geval heel tevreden met wat de restaurateur ermee heeft gedaan. Puik werk.”