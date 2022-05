Sam Gooris viert kermis in Haringe

Caféspelen

Op zondag 5 juni is er ’s middags een barbecue in de Levaard ten voordele van de kermis en het Sint-Maartensfeest. Afhaal is ook mogelijk. Er wordt gevraagd om vooraf in te schrijven en dat kan via de leden van het feestcomité of via de QR-code op deze link. “Op vrijdag 10 juni is er onze kermiskwis met groepjes van 4 tot 6 personen en op zaterdag 11 juni is er koers door Haringe sportief. Daarna zijn er caféspelen in de drie cafés. Op zondag 12 juni is er ‘s morgens een aperitiefconcert met accordeonist Marino Punk. In de namiddag komt de Mini Maxi Band spelen en om 19 uur staat Sam Gooris op ons podium. Hoe zijn wij bij Sam Gooris terecht gekomen? We wilden eens zot doen en een grote naam op onze affiche zetten. Hij kan goed ambiance brengen en is qua prijs doenbaar.”