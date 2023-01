Romantisch valentijnsdiner in Talbot House als eerbetoon aan liefdeskoppel Geoff en Edith

PoperingeIn Talbot House in Poperinge loopt de tijdelijke tentoonstelling ‘Cheerio Darling’ stiltaan tot een einde, maar om in schoonheid af te sluiten worden alle registers opengegooid met een Cheerio Darling valentijnsdiner op 10, 11 en 12 februari.

“Het liefdesverhaal rond ‘Cheerio Darling’ werd neergeschreven in 42 liefdesbrieven door de 18-jarige Geoff en de 16-jarige Edith. Ze vertellen een heerlijk romantisch verhaal van een jong koppel dat elkaar slechts vier keer in levende lijve mocht ontmoeten”, zegt Simon Louagie, manager van het Talbot House. “Edith & Geoff figureerden op Vlaanderen Vakantieland, kregen een eigen tentoonstelling en zullen ook na 1 april, als de expo afgebroken wordt, verder blijven leven bij ons. Ze krijgen een klein hoekje in ons permanent museum. De liefdesbrieven worden uitgegeven in boekvorm door ons. We blijven ondertussen verder graven naar meer historische info over het verhaal. Zo komen er nog altijd nieuwe details aan het licht.”

Operazangeres

Een romantisch valentijnsdiner op 10, 11 en 12 februari is een perfect afscheid aan Geoff en Edith. “Tijdens het Cheerio Darling valentijnsdiner krijgt het publiek een unieke beleving van livemuziek met de heerlijke Britse keuken. We voeren de gasten mee naar 1915. Ze krijgen een selectie van de historische brieven te horen en te zien. Ook de muziek die gezongen wordt, door de Canadese operazangeres Patricia Hammond en bijgestaan door Matt Redman, komt rechtstreeks uit de brieven. Het prachtige kader van Talbot House staat decor voor deze gezellige avond.”

Menu

Catch Of The Day: Fish cake - Jacket Potato with cheese / ham - Mushy Peas

French Kiss: Onion soup with Welsh Rabbit

The Way To A Man’s Heart: Cottage Pie - With seasonal vegetables - Jugs of Gravy

All You Need Is Love And Chocolate : Chocolate Brownie with custard

Cheese & Biscuits - A selection

Coffee & Tea - Shortbread

Gastenverblijf

De prijs is 90 euro per persoon, inclusief aangepaste wijnen en alle dranken tijdens de maaltijd. De voertaal tijdens de avond is Nederlands maar de keuken is Brits. Overnachten kan in het historisch gastenverblijf. Wie weet, mogelijks sliep Geoff ooit in dezelfde kamer. Plaatsen zijn beperkt. Reserveren kan via events@talbothouse.be

