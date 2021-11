Roesbrugge houdt de adem in, nu IJzer buiten de oevers treedt: “Bidden dat het water zakt”

RoesbruggeIn het centrum van de Poperingse deelgemeente Roesbrugge is de brandweer al sinds zondagavond druk in de weer om te vermijden dat nog meer woningen onder water lopen. Een tiental huizen is getroffen, gelukkig in niet al te erge mate. “Maar het doet pijn als je het atelier waarin je zoveel centen en liefde in hebt geïnvesteerd, ziet onderlopen“, zegt ambachtelijk kaarsenmaakster Nathalie Vandevoorde.