REPORTAGE. Schapenboeren uit regio Poperinge ongerust over Westhoekwolf: “Dat dier hoort hier niet thuis”

Nieuwe Land Art in het grensover­schrij­dend heuvelland­schap van de Westhoek: “Om in te klimmen, te verschui­len of te observeren”

In de Vlaamse en Franse Westhoek verfraaien ‘recreatieve Land Art structuren’ het grensoverschrijdend heuvellandschap. De rust- en recreatieplekken staan in Mesen, Heuvelland, Boeschepe, Godewaarsvelde en Belle (Bailleul). In het de marge daarvan werd de grensoverschrijdende toeristische kaart ‘Tien heuvels op een rij’ en een podcast gemaakt.