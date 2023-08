Douane neemt tijdens routinecon­tro­le in Veurne ton tabak in beslag: chauffeur riskeert boete tot 1,5 miljoen euro

In Veurne heeft de douane zo'n 1.000 kilogram tabak in beslag genomen tijdens een routinecontrole. De tabak beschikte niet over de juiste fiscale zegels. Zo werd voor meer dan 150.000 euro aan accijnzen ontdoken.