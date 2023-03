Recordeditie voor Poperingse carnavalstoet : “Bijna dubbel zoveel bezoekers als andere jaren”

Volledig scherm Liam, Evi en Amber Ombrecht en Lina Vandewynckel © Henk Deleu

Het was een vrij kort parcours in Poperinge, maar de mensen stonden wel overal rijen dik. Onder meer de zussen Gitta en Kim Ossieur uit Vlamertinge en Poperinge waren met hun kinderen Liam, Evi en Amber Ombrecht en Lina Vandewynckel naar de stoet afgezakt. “De kindjes vinden dat leuk, en de sfeer is hier altijd top. Het was een jaarlijkse gewoonte om samen naar de Poperingse stoet te komen, tot corona er kwam. We nemen met plezier de draad weer op.”

De organiserende Orde van de Hommelknop wilde het geduld dat de vaste bezoekers de voorbije jaren aan de dag moesten leggen, ruim belonen. “We hebben extra budget in de stoet gestoken, om nog meer mooie groepen van elders naar Poperinge te halen”, zegt Jeroen Horré. “We hebben niet alleen drie jaar moeten overslaan door corona, het is ook onze jubileumeditie. Het mocht dus wel iets meer zijn.”

Onder meer de leden van de Orde van ‘t Belgiekske uit Gullegem waren met hun wagen afgezakt naar Poperinge. “We kopen elk jaar een tweedehands carnavalwagen die we helemaal verbouwen, en het jaar erop verkopen we die weer", vertellen Belinda Chambaere en Bruno Verfaille. “Hoeveel werk we hier in gestopt hebben? Veel. Maar we doen het met plezier.”

Tussen de vele groepen van elders stapten ook een 10-tal lokale groepen mee. De Koninklijke Poperingse Harmonie Sint Cecilia mocht de spits afbijten. De bouwvakkershelmen die de muzikanten droegen, vormden een verwijzing naar de verbouwing van het muzieklokaal dat op de planning staat. “We zijn superblij dat we mee mogen lopen”, zeggen Jenthe Dejaegher en Arthur Jacobs. “Meelopen is leuker dan staan kijken.”

Volledig scherm “We zijn superblij dat we mee mogen lopen”, zeggen Jenthe Dejaegher en Arthur Jacobs. “Meelopen is leuker dan staan kijken.” © Henk Deleu

Ook enkele leerlingen van het zesde leerjaar van Freinetschool De Torteltuin in Poperinge liepen mee, maar voor de leerlingen zelf was het een verrassing tot zaterdag. “Enkele ouders hebben dit geregeld”, lacht begeleidster Yara Degraeve. “Heel leuk om dit eens te kunnen doen.”

Volledig scherm LKV De Engelen met Nekeer lachen voor de foto. © Henk Deleu

De Orde van de Dubbeldeckers vierden hun elfjarig bestaan een jaar later, de Orde van de Flodders kozen voor het thema snoep voor hun ‘Kinderjubilee in nus stee’. Ook de Orde van De Mamboetjes gaven ‘goaze met die lolly’. Studentenclub Moeder Bladluis bouwden een zwaar feestje in hun Zillion on wheels. De Orde van de Vleterbeekvissers schreven dan weer gasboetes uit tegen de sterren op.

De groep van de Poperingsche Potüls waren indrukwekkend, met hun outfits en wagen in thema ‘tijd’ voor entertainment. “Hoe veel tijd we erin hebben gestoken? We zijn de tel kwijt”, lachen Dieter Buseyne en Seppe Bonte. “Maar het was de moeite waard, dit is voor ons een topdag van het jaar.”

De opkomst was dit in orde. “Normaal moeten we het met zo’n 20.000 tot 25.000 bezoekers stellen, maar volgens de politie waren het er vandaag 40.000 tot 45.000”, zegt Horré. “Een fantastisch resultaat dus. Maar het hele carnavalsweekend was eigenlijk top: ook voor de fuif vrijdag en de kindernamiddag hadden we telkens een volle zaal. We zijn dus méér dan tevreden.”

Volledig scherm Carnavalstoet Poperinge: Studentenclub ZMoeder Bladluis met Zillion on Wheels. © Henk Deleu

Volledig scherm Carnavalstoet Poperinge: De Poperingsche Potüls. © Henk Deleu

Volledig scherm ‘t Belgiekske uit Gullegem met ‘Het hangt de kardinaal zijn klokken uit’ © Henk Deleu

Volledig scherm De gasboetes van de Vleterbeekvissers. © Henk Deleu

Volledig scherm Carnavalstoet Poperinge: Ge Kintj der nor floiten van AKV Om en Verdrom uit Aalst. © Henk Deleu

