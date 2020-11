Pup Billy van 2.000 euro al na vierde dag gestolen: “Dief maakte omheining in de tuin stuk”

Met Billy haalden Evy en Kevin uit ’t Appelgoedje in Poperinge vorige week zaterdag een Labradoodle in huis, een kruising tussen een labrador retriever en een poedel. “Dergelijke honden zijn in ons land nog maar weinig gekend, maar in Nederland zijn ze populair”, legt Evy uit. “Vorig weekend gingen we Billy ophalen, in Nederland. We hadden ‘m graag al wat eerder gehad maar hij moest eerst 15 weken oud zijn voor we ‘m mochten verwelkomen. De aankoop was niet min: 2.000 euro maar dat hadden we er graag voor over. De eerste dagen waren natuurlijk aanpassen, zowel voor ons als voor hem. Dinsdag was ik er niet en paste mijn mama op Billy. In de vooravond liet ze hem even buiten, voor een plaspauze. Maar Billy kwam niet meer terug.”

Omheiningsdraad overgeplooid

Toen de mama van Evy naar buiten keek, zag ze Billy aan de achterzijde van het tuinhuis. “Dat vond ze vreemd”, zegt Evy. “En dus ging ze onmiddellijk kijken. Maar intussen was Billy verdwenen. De omheiningsdraad, die we een week voordien speciaal omwille van hem lieten plaatsen door een vakman, was op een bepaalde plek overgeplooid. Mama dacht dat onze pup op die manier ontsnapt was. Ze is direct beginnen zoeken maar zonder resultaat.” Evy en haar entourage schakelden snel een versnelling hoger. “We zijn met velen gaan zoeken, hebben flyers gemaakt en uitgedeeld, opsporingsberichten op sociale media geplaatst. Maar dat leverde allemaal niks op.”

Billy was nog maar net bij z'n nieuwe baasjes in Poperinge toen hij plots spoorloos verdween. "Gestolen", zo zegt de politie.

Met zekerheid gestolen

Intussen zijn Evy en Kevin er achter gekomen dat Billy niet uit zichzelf verdwenen is. “Het is heel vreemd dat echt niemand hem nog heeft gezien, sinds dinsdagavond. Dat kan geen toeval zijn. De politie heeft ons intussen ook bevestigd dat Billy met zekerheid gestolen werd uit onze tuin. Onze pup heeft geen kracht genoeg om de omheiningsdraad over te plooien, dat is duidelijk het werk van een mens. We snappen niet dat iemand het over zijn hart kan verkrijgen om zo’n pup te stelen. Hoewel Billy nog maar pas bij ons was, raakt ons dit heel erg. We missen hem en hopen dat de dief of de persoon bij wie hij nu verblijft, wroeging krijgt en hem terugbrengt, bij ons of naar het asiel.”

Wie informatie heeft over Billy, kan terecht bij Evy Deroo, 0471/40.04.84.