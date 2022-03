Publiek opnieuw welkom op Poperingse gemeenteraad

Veurne Zit je in de knoop met jezelf? Klop dan aan bij de lokale handelaar of buurtbewo­ner

De stap naar de psychiatrie is nog steeds groot en bij AZ West in Veurne stellen ze bovendien vast dat er dikwijls een heropname is. Hoe dat komt? De hulpverlening is letterlijk en figuurlijk soms te ver. Daarom brengt de eerstelijnszone Westkust en Polder het luisterend oor tot in de straat.

15 maart