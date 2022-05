Professor Willy Miermans in bib over mobiliteit in de Westhoek

“Tot twee jaar geleden gold de term ‘basismobiliteit’ als uitgangspunt voor het doel van de overheden om iedere woonkern met meer dan 500 inwoners minstens éénmaal per uur door een busdienst te laten ontsluiten. In 2019 keurde het Vlaamse Parlement het nieuwe decreet voor ‘basisbereikbaarheid’ goed. Hierdoor wordt de mobiliteit meer door de vraag gestuurd dan het aanbod. Mogen we in de toekomst hopen op een betere mobiliteit in de Westhoek via een mix van Bel- en andere aangepaste busdiensten, auto- en fietsdelen en mobipunten?”, zegt Stefaan Kempynck van de Poperingse bibliotheek.