Proefproject fietszone op 1 september van start: “Onmiddellijk effect op de verkeersveiligheid”

In de fietszone zijn motorvoertuigen toegelaten, maar mogen fietsers niet inhalen. De maximumsnelheid is 30 km/u. Fietsers mogen de volledige breedte van de rijbaan in hun rijrichting gebruiken. Fietsers in tegenrichting moeten wel rechts aanhouden zodat ze nog steeds vlot en veilig met motorvoertuigen en andere weggebruikers kunnen kruisen. “De focus ligt op drukke eenrichtingsstraten in de zone 30, waar het inhaalverbod het meest nodig is en het best gerespecteerd zal worden”, verduidelijkt schepen Klaas Verbeke (CD&V). “Het proefproject wil vooral autoverkeer en fietsverkeer beter laten samengaan door bijkomende aandacht aan de verkeersveiligheid van de meest kwetsbare weggebruikers te besteden. Fietsstraten invoeren creëert ook meer rust en trager verkeer, wat een onmiddellijk effect op de verkeersveiligheid heeft - de topprioriteit bij dit project. Op die manier willen de inwoners stimuleren om meer de fiets te nemen. Dat is niet alleen goed voor de gezondheid, maar ook voor het klimaat. Meer fietsers en minder gemotoriseerd verkeer betekenen ook een stillere stad met hogere belevingswaarde. Een terrasje doen of lokaal winkelen wordt zo nog aangenamer.” Na één jaar zal het stadsbestuur de maatregel evalueren.