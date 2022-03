Prijzen te winnen op vrijdagmarkt

Verschillende steden en gemeenten over heel Vlaanderen nemen deel aan de Maand van de Markt. Met deze actie wil Poperinge de markt extra in de kijker zetten en meer bezoekers aantrekken, want de vrijdagmarkt moet deel uitmaken van een levendige handelskern. Je kan je invulkaarten in de box aan de voorziene marktstand of bij dienst Toerisme deponeren. De prijsuitreiking volgt midden mei, winnaars worden telefonisch verwittigd.