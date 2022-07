Popsjot viert tiende verjaardag met groot eindzomerfeest: “We laten kinderen een leuke tijd beleven”

Popsjot is de naam waaronder de stad Poperinge activiteiten organiseert voor kinderen vanaf 4 jaar in de schoolvakanties. De werking bestaat 10 jaar en om dat te vieren organiseert de werking op 30 augustus een eindzomerfeest. Dat gebeurt voor alle kinderen van IBO Hopsakee, Popsjot en de speelpleinwerkingen in Poperinge en deelgemeenten. “Met ons Popsjotaanbod laten we jongeren van 4 tot 14 jaar een leuke tijd beleven in het centrum van de stad”, zegt schepen van Jeugd Ben Desmyter. “Er is voor elk wat wils: van theater- of sportkampjes tot dagactiviteiten zoals koken, knutselen en leuke uitstapjes. Ook de speelpleinen hebben de vakantie goed ingezet.”

Pas Partoe

In 1995 stapte de jeugddienst mee in het project ‘Grabbelpas’ van de Vereniging Vlaamse Jeugddiensten (VVJ). Grabbelpas organiseerde activiteiten voor kinderen van 6 tot 12 jaar. In 1995 schreven 98 kinderen zich in, in 2012 waren dat er al 801. Vanaf 2000 nam Poperinge deel aan Pas Partoe, een intergemeentelijke samenwerking met de buurgemeentes. Daardoor werden de krachten en financiële middelen gebundeld en het activiteitenaanbod uitgebreid. Ook intern was er een groot aanbod aan activiteiten. “Voor de ouders werd het steeds moeilijker om door het bos de bomen te zien. Er was nood aan een overzichtelijk aanbod en een gebruiksvriendelijke inschrijfmodule. Zo zag Popsjot in 2012 het levenslicht”, aldus de schepen. “De naam Popsjot verwijst naar de vier betrokken vrijetijdsdiensten: Poperinge, sport, jeugd, cultuur en toerisme. Ouders kunnen hun kinderen nu online inschrijven, het aanbod is overzichtelijker en gebruiksvriendelijker. Ondertussen groeide het aantal unieke deelnemers al naar 943”, klinkt het.

Kortingstarief

De tiende verjaardag van de werking wordt op 30 augustus gevierd met een groot eindzomerfeest op de Vroonhofsite. Alle kinderen van Popsjot, IBO Hopsakee en de speelpleinwerkingen in Poperinge en deelgemeenten kunnen er gratis genieten van verschillende activiteiten. “Ook vanuit de jeugddienst willen we inzetten op vrije tijd en jeugdwerk voor iedereen. Zowel voor inschrijvingen bij Popsjot als bij de speelpleinwerkingen kunnen ouders die het moeilijk hebben een kortingstarief krijgen via de UiT-pas”, vertelt Popsjotcoördinator Shana Couttouw. Meer info via www.popsjot.be. Kinderen kunnen zich inschrijven tot een week voor het kamp of de activiteit.

