Popsjot viert tien jaar werking met eindzomerfeest in jeugdcentrum De Kouter

In 1995 stapte de jeugddienst van Poperinge mee in het project Grabbelpas van de Vereniging Vlaamse Jeugddiensten (VVJ). Grabbelpas bood opvang aan voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De inschrijvingen stegen van 98 kinderen in 1995 tot 801 in 2012 en gebeurden in het begin met de hand, wat heel arbeidsintensief was. “In 2012 ontstond het vrijetijdsaanbod Popsjot. De naam refereert aan Poperinge (Pop) en de vier betrokken vrijetijdsdiensten: sport, jeugd, cultuur met de c in de letter o, en toerisme”, verduidelijkt schepen Ben Desmyter (CD&V). “Sinds 2012 kunnen ouders inschrijven via een online inschrijfmodule wat het aanbod duidelijk en gebruiksvriendelijk maakt.”