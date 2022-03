Poperingse stadsdiensten zoeken vrijwilligers: “Om mensen gezelschap te houden, te kaarten of kindjes te helpen met hun huiswerk”

“De vraag naar vrijwilligers is groot. Alles moet opnieuw op gang getrokken worden na die lange coronaperiode. Hier en daar zijn vrijwilligers weggevallen door de corona periode, dus gaan we op zoek naar nieuwe en extra krachten. Mensen gaan ook steeds later op pensioen, wat ook zorgt voor minder vrijwilligers”, zegt schepen van sociale zaken en welzijn Bryan Vanderhaeghe (Samen). “Bovendien zien we dat bij een aantal diensten, die met vrijwilligers werken, de vraag steeds groter. Denk maar aan Nestor, de kuj eki help’n-sessies of de Poperingse vereniging Albatros waarin vrijwilligers inwijkelingen wegwijs maken in de stad. Er worden ook steeds nieuwe initiatieven in het leven geroepen waarvoor extra mensen welkom zijn.”

Manillen of huiswerk?

Nieuwe of extra vrijwilligers zijn nodig, dus doet Poperinge een oproep. Vrijwilligers met een groot hart voor kinderen worden gezocht voor de huiswerkklas van Buurtdienst Bellewijk. Je helpt kinderen met hun huiswerk, maar ondersteunt hen ook bij andere zaken. Je laat hen eens ventileren over hun dag, je luistert, je leert hen plannen en werken aan hun zelfvertrouwen. Als vrijwilliger moet je je kunnen vrijmaken op dinsdag of donderdag van 17 uur tot 18 uur.

“In Huize Proventier zoeken ze mensen met een passie voor ouderwets manillen. Als vrijwilliger begeleid je twee groepjes van bewoners bij hun partijtje. Je helpt de bewoners om zelf te kaarten of bent zelf de vierde man als er iemand tekort is.” Elke woensdagnamiddag van 14 uur tot 16.30 uur ben je als vrijwilliger welkom.

Volledig scherm In Poperinge zijn verschillende stadsdiensten op zoek naar vrijwilligers. © David Beerlandt - Lumizo

Gezelschapsopdracht

Lokaal Dienstencentrum De Bres zoekt dan weer medewerkers voor bistro Lucien De Gheus. “Wat doe je als vrijwilliger? Je runt mee de bistro en bedient bezoekers met een drankje, pannenkoek of ijsje. Je vult de frigo’s aan, doet de afwas en je slaat graag een babbeltje. De bistro is elke weekdag open. In de voormiddag sta je alleen in de bistro, in de namiddagen zijn er telkens twee vrijwilligers, ook op vrijdagvoormiddag. Je kiest zelf hoe vaak en op welke momenten je ingeschakeld wordt”, zegt Vanderhaeghe.

“Nestor Poperinge zoekt vrijwilligers om mensen gezelschap te houden. Mensen die wat leven in de brouwerij brengen, een luisterend oor hebben en zorgen voor een gezellige babbel. Met de mensen ga je als vrijwilliger kijken wat lukt: een wandeling maken, een gezelschapsspelletje spelen, oude fotoalbums bekijken, bijpraten bij een kop koffie... Op die manier worden familieleden of mantelzorgers even ontlast. Ook hier kies je als vrijwilliger hoe vaak en wanneer je ingeschakeld wordt.” Een gezelschapsopdracht vindt wekelijks of tweewekelijks plaats en duurt meestal enkele uurtjes in de namiddag.

Enthousiaste medewerkers zijn welkom om op vrijdagvoormiddag van 9 uur tot 12 uur ruilwinkel De Rupse te bemannen. Klanten verwelkomen aan het onthaal en kledij sorteren of klanten helpen in de winkel en zorgen voor de winkelvoorraad. Hoe vaak je als vrijwilliger helpt, kies je zelf: van wekelijks tot maandelijks of als vervanger voor andere vrijwilligers.

Interesse om als vrijwilliger ergens aan de slag te gaan? Laat het weten via debres@poperinge.be.