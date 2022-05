Poperingse sociale dienst verzamelt huisraad voor noodwoningen Oekraiënse vluchtelingen

“De eerste vluchtelingen zijn inmiddels ingetrokken. Voor een aantal andere woningen is de sociale dienst nog op zoek naar huisraad”, vertelt schepen voor sociale zaken Bryan Vanderhaeghe (SAMEN). “De huizen zijn klaar, nu is het enkel nog nodig om ze in te richten zodanig dat onze gasten er een zekere mate van comfort hebben. Bepaalde zaken zoals hoofdkussens of gasfornuizen kocht de stad, met het oog op hygiëne en veiligheid, zelf aan. Voor bestek en dergelijke kregen we steun van de Poperingse horeca. Voor bepaalde meubels willen we ons nu richten tot onze inwoners, waarvan er al een aantal de vraag stelde of ze op een of andere manier kunnen helpen. Voor een aantal woningen zijn we nog op zoek naar tafels, stoelen, eenpersoonsbedden, nachtkastjes, kleerkasten, salontafels, kleine kastjes, keukenpotten en -pannen. Het is zeker niet de bedoeling dat mensen nieuwe zaken gaan geven, maar dingen van op zolder of spullen die in de weg staan schenken.”