Poperingse jeugdverenigingen willen dat geweld op fuiven stopt: “Als dit blijft aanhouden, stoppen we met het organiseren van feestjes”

Onlangs werd er opnieuw gevochten op een fuif in Poperinge. Daarbij moest een van de organisatoren met een gebroken neus naar het ziekenhuis. De jeugdverenigingen trekken aan de alarmbel. “We zijn op een punt gekomen dat jongeren van hun ouders niet meer mogen uitgaan of vroeger naar huis moeten om het geweld te vermijden”, schrijven acht jeugdbewegingen in een open brief.

“Al jaar en dag organiseren wij fuiven voor de jeugd van Poperinge en omstreken. Wij doen dit vrijwillig, met veel enthousiasme en veel plezier. Er kruipt heel wat tijd in het organiseren van een fuif en wij doen dit telkens met een grote smile omdat we iedereen een mooie avond willen bezorgen, zowel fuifgangers als organisatoren”, schrijven de jeugdverenigingen op sociale media. “De voorbije maanden ondervinden we dat er een gespannen sfeer in de fuifzaal hangt. Er is niet altijd respect voor de vrijwilligers die de fuif organiseren. Decoratie wordt kapot gemaakt en agressie is op iedere fuif opnieuw een zekerheid. Dit geweld is zowel verbaal als fysiek. Vorig weekend bereikte het geweld een triest hoogtepunt. Het eindresultaat is dat een van de organisatoren met een gebroken neus naar huis moest.”

Extra camera’s

“Voor ons als organisatoren is niet leuk meer. Een fuif die perfect verloopt kan uiteindelijk toch ontaarden in een serieuze vechtpartij met gewonden tot gevolg. Dit wekt angst op bij zowel fuifgangers als organisatoren. Wij zijn niet meer in staat om de veiligheid van de jeugd en onszelf te garanderen en dat is pijnlijk. We zijn op een punt gekomen dat jongeren van hun ouders niet meer mogen uitgaan of vroeger naar huis moeten om het geweld te vermijden. Voor ons is dit een absolute grens van het toelaatbare. Vanuit de Jeugdraad en in samenspraak met de stad Poperinge kwamen er al extra camera’s in de buurt van de fuifzaal, maar het geweld stopt niet”, reageren de jeugdverenigingen.

“Als dit geweld blijft aanhouden en er geen oplossing komt waarbij fuifgangers en organisatoren zich veilig voelen tijdens het uitgaan, zien wij als jeugdverenigingen niet langer de meerwaarde in het organiseren van fuiven. Als de jeugdverenigingen stoppen met het organiseren van fuiven, straffen we natuurlijk ook de fuifgangers die wel op een normale manier uitgaan en dat willen we voorkomen. Maar op deze manier kan het niet verder. We willen terug naar een veilig fuifklimaat. Veilig voor zowel fuifganger als organisator. Wij willen een duidelijke boodschap uitsturen naar iedereen die uitgaat in onze buurt: het geweld moet stoppen. We roepen alle fuifgangers op om respect te tonen voor elkaar en voor de vrijwilligers die de fuiven organiseren.”

Stad en Jeugdraad

Naast de oproep nemen de organisatoren extra maatregelen om de kans op onveilige situaties in de toekomst te doen afnemen, in samenwerking met de stad Poperinge en de Jeugdraad. “Alleen door het geweld actief tegen te gaan en af te keuren, kunnen we onze stad omvormen in een plek waar we net als vroeger trots op kunnen zijn.” De open brief werd geschreven door de hoofdleiding van KSA De Kouter, KSA POPS, KSA De Bollaert Watou, Scouting Poperinge, Jeugdhuis Den Couter, Chiro Dokio, Chiro HaRo en Chiro Abele.

Nog nooit zo erg

Volgens Clement Pyck, voorzitter van jeugdhuis Den Couter, zijn de amokmakers grote groepen die met elkaar slaags geraken. “Zo erg is het nog nooit geweest”, zucht de voorzitter. “De verenigingen willen nu de toegang tot de fuifzaal strenger maken door identiteitskaarten te controleren. Met de stad worden extra maatregelen besproken.”

