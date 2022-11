Poperingse Cultuurprijzen: “Stem op je favoriete Stille Kracht”

Elk jaar zetten de culturele raad en de stad Poperinge geëngageerde en talentvolle mensen in de kijker. De Poperingse Cultuurprijzen gaan dit jaar opnieuw naar de Stille kracht, de Cultuurambassadeur en de Meest Verdienstelijke Poperingenaar. De inwoners van Poperinge kunnen mee kiezen wie de titel van Stille Kracht mee naar huis neemt: Stef Ryon, Marc Hebben of het duo Gilbert Milleville en Marc Van Bruwaene. Een stem uitbrengen kan vanaf 18 november om 12 uur. Dat kan ofwel online via www.poperinge.be/cultuurprijzen ofwel via de papieren formulieren te verkrijgen bij de dienst Cultuur, in de bib en in Lokaal Dienstencentrum De Bree. Per persoon kan je één stem op je favoriete Stille Kracht uitbrengen. De on- en offline stemming loopt tot en met 25 november om 12 uur.