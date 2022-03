Poperingenaar Dirk Frimout (81) vertrok 30 jaar geleden naar de ruimte: “Zelfs na al die tijd denk ik er nog élke dag aan”

Ieper Ieper organi­seert stiltecir­kel voor vrede: “WO I leerde ons dat een oorlog nooit vrede brengt”

Op zondag 3 april organiseert het Ieperse stadsbestuur samen met Westhoek Vredeshoek en Pax Christi Vlaanderen een stiltecirkel voor vrede. “Daarmee willen we neen zeggen tegen de oorlog in Oekraïne en tonen we ons solidair met de getroffen bevolking in dat land.”

21 maart