Poperinge zoekt de beste picon van de Westhoek: “Een professionele jury komt de drank beoordelen”

“Picon is een van de meest geliefde aperitiefdranken in de Westhoek. Veel families en horeca-uitbaters maken hun eigen picon en beweren dat die de beste is”, zegt de burgemeester. “Op het ‘Feest van reuzen en picon’ kunnen zij hun picon laten proeven door het grote publiek. Bezoekers kiezen een publiekslieveling, maar ook een professionele jury komt de picons beoordelen.”

Hoog bezoek

Wie wil meedingen naar de beste picon kan zich inschrijven op de interesselijst via www.poperinge.be/interesselijst-picon. Binnenkort ontvang hij of zij alle praktische afspraken en kan de inschrijving definitief worden gemaakt. “De enige voorwaarden zijn dat je picon huisgemaakt is, of zo is ontstaan. Het moet een eigen recept zijn, maar dat mag je natuurlijk geheim houden. Gecommercialiseerde producten zijn ook welkom, maar enkel uit de Vlaamse en Franse Westhoek.”