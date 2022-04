Poperinge wil stationsomgeving versterken en vraagt hulp van inwoners

Ieper Sien organi­seert Runaway Bride na overlijden van echtgenoot: “Ruben en andere mensen die overleden aan kanker zijn nog niet vergeten”

In Ieper namen zondagnamiddag zo’n 300 lopers en stappers, al dan niet in bruidskledij, deel aan de Runaway Bride, waarvan de opbrengst naar onder meer Kom op tegen Kanker gaat. Een van de initiatiefnemers is Sien Vermeulen (26) uit Passendale, die na 2 jaar huwelijk haar man verloor aan botkanker. “Ik ben blij dat hier vrienden en familie van Ruben aanwezig waren, hij is nog niet vergeten.”

3 april