Poperinge wil Duitse toren openstellen voor publiek: “Precies 80 jaar na de bevrijding van onze stad”

Poperinge Poperinge hervormt logiesbe­las­ting naar forfaitair systeem, verhoogt toerisme­taks en voert openingsbe­las­ting in

Wie in Poperinge met een vakantiewoning start, betaalt vanaf nu een openingsbelasting van 500 euro per slaapplaats. Het stadsbestuur wil daarmee de grote groei aan vakantiewoningen een halt toeroepen. De stad vormt de logiesbelasting om naar een forfaitair systeem op basis van het aantal aangegeven slaapplaatsen in het open register van Toerisme Vlaanderen.

7 juli